Москва, 28 апреля, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Григорий Евдокимович Гапон (1922−2009) пошел на войну студентом Полтавского сельскохозяйственного техникума, но учиться пришлось и в армии. В августе 1942 году по окончании курсов усовершенствования командного состава молодой офицер отправился на передовую.

Григорий Евдокимович Гапон

К январю 1945 года в звании лейтенанта командовал танковым взводом 87-го отдельного танкового полка 7-й гвардейской кавалерийской дивизии 1-го гвардейского кавалерийского корпуса на 1-м Украинском фронте.

26 января умело отразил контратаки врага у польского города Пила. Поставив танки своего взвода в засаду, он уничтожил два бронетранспортера, три зенитных орудия, шесть пулеметов, около 60 немецких солдат и офицеров. Два дня спустя взвод Гапона первым прорвался в населенный пункт Бухенау и выбил оттуда противника, уничтожив танк, две батареи минометов, около роты солдат и офицеров. Заняв оборону, танкисты своим огнем поддержали действия кавалерийского полка на левом берегу Одера.

4 февраля под Ратибором (ныне Рацибужем) танк Григория Евдокимовича был поврежден, а механик-водитель ранен. Лейтенант сел за рычаги, уничтожив два миномета и четыре пулемета с расчетами. Поставив танк в засаду, Гапон в течение суток отбивал вражеские контратаки, подавив огонь двух минометных батарей, уничтожив одно самоходное орудие и более роты вражеских солдат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года лейтенант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 8775).

После окончания войны Гапон продолжил службу в армии. В 1955 году он окончил Военно-юридическую академию. В 1967 году в звании полковника юстиции вышел в запас, поселившись в Харькове.