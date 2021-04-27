Колумбус, США, , 20:34 — REGNUM Сегодня, 27 апреля, официальный портал НХЛ сообщил, что голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало, получивший накануне повреждение нижней части тела, не сможет помочь команде в остатке сезона.

Финский вратарь был травмирован в матче против «Тампа-Бэй Лайтнинг» 26 апреля. Встреча завершилась победой «молний» со счетом 4:3 в овертайме.

В текущем сезоне Корписало принял участие в 33 матчах чемпионата, в которых одержал 9 побед, в среднем пропуская 3,30 шайбы за игру.