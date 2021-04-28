Москва, 28 апреля, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Боевым крещением Якова Корниловича Фефилова (1913−1961) стал Сталинград.

Яков Корнилович Фефилов

Служил в звании старшего сержанта связным командира роты автоматчиков 106-го стрелкового полка 29-й стрелковой дивизии в 64-й армии. Впрочем, нередко ему приходилось не только передавать распоряжения и приказы, но и заменять выбывших командиров.

Так, 23 января 1943 года в сорокаградусный мороз он вместо убитого командира принял на себя командование взводом и выбил врага из хутора Стародубовка. Согласно представлению к званию Героя Советского Союза, захватив в хуторе два орудия, он приказал открыть из них огонь по неприятельским позициям. В том же бою взводом под руководством Фефилова было убито 40 и взято в плен 100 немецких военнослужащих. Двумя днями позднее рота во главе со связным освободила село Песчанка (ныне микрорайон в Волгограде), связной лично уничтожил три дзота и около 40 немцев. Всего было убито свыше 100 и пленено 200 солдат и офицеров врага.

В ожесточенных боях в самом Сталинграде Яков Корнилович с отделением автоматчиков успешно удерживал дом, превратив его в опорный пункт.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 года старшему сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 1240).

Войну Фефилов закончил старшим лейтенантом. Выйдя в отставку, поселился в городе Кривой Рог.