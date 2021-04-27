Стокгольм, , 21:40 — REGNUM 27 апреля в администрации лена Стокгольм заявили, что все жители столичного региона старше 65 лет должны будут прививаться только одной вакциной — препаратом производства AstraZeneca. Тот, кто откажется, вакцину от другого производителя не получит. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Отмечается, что в Стокгольмском регионе гражданам в возрасте 65 лет и старше, которые при записи на вакцинацию отказываются от вакцины AstraZeneca, не будет предложена альтернативная вакцина.

Информацию подтвердил координатор по вакцинам в Стокгольме Магнус Тиберг.

«Мы видим, что теперь нам нужно использовать все имеющиеся у нас вакцины наилучшим образом, чтобы у поддерживать высокий уровень вакцинации», — заявил Тиберг в интервью государственной новостной службе Швеции TT.

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