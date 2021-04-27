Екатеринбург, , 20:31 — REGNUM Председатель свердловского отделения Российского союза ветеранов Афганистана «Наследие», глава екатеринбургского штаба Юнармии Дмитрий Ермаков подал документы на участие в праймериз «Единой России». Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Ермаков, являющийся членом ЕР, подал документы на участие в предварительном голосовании, где будут выбирать кандидатов в Законодательное собрание Свердловской области.

Заявитель называет себя представителем консервативных убеждений, центристом и «охранителем». «Считаю, что текущая «стабильность» лучше сатанинского «драйва» наших 90-х или фашистской вакханалии а-ля Украина», — написал Ермаков в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявку на участие в праймериз ЕР по отбору кандидатов в Госдуму подал действующий депутат ГД Антон Шипулин («Единая Россия»).

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