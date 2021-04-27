Москва, , 20:52 — REGNUM Бывший муж Пелагеи, Иван Телегин, продолжает судиться с певицей, выдвигая новые требования после их развода. Об этом 27 апреля сообщает издание StarHit.

По данным издания, Телегин претендует на гонорары, полученные Пелагеей за три года брака. «Заседание перенесли на 3 июня, так как в суд до сих пор не поступила часть ответов на многочисленные запросы Телегина по доходам от выступлений и съемок Пелагеи», — сообщает адвокат певицы Филипп Рябченко.

ИА REGNUM напоминает, что Пелагея (настоящее имя — Полина Смирнова) и Иван Телегин поженились в 2016 году, в браке у них родилась дочь Таисия. В 2019 году стало известно, что супруги разводятся.

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