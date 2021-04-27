Москва, , 20:29 — REGNUM Нужно больше думать о стране, а не о том, что мы «лишились пармезана» из-за осложнения отношений с Западом, заявил 27 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Д.К.Киселеву. Отрывок опубликован на сайте МИД РФ.

Отметив, что на оппозиционных интернет-ресурсах звучат сетования о том, что, «если бы мы не спорили с Западом, у нас сейчас был бы пармезан и многое другое, чего нам искренне не хватает», Лавров назвал такую позицию «выбором между телевизором и холодильником».

Джона Кеннеди: «Не думай о том, что твоя страна может сделать для тебя. Думай о том, что ты можешь сделать для своей страны» ». Лавров «Если уж они считают принципиальным воспринимать ценности Соединённых Штатов, напомню высказывание величайшего, по-моему, президента США».

Он добавил, что такой подход радикально отличается «от нынешних либеральных взглядов, когда только личное благополучие, личное самочувствие имеет решающее значение».

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