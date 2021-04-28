Москва, , 07:09 — REGNUM Иван Дмитриевич Бузыцков (1917−1978) был из тех, о ком поется в песне из фильма «Офицеры», о «тех, кто приняли смертный бой». Но, в отличие от лирических героев песни, он выжил.

Иван Дмитриевич Бузыцков

22 июня 1941 года служил в звании младшего сержанта командиром пулеметного отделения пограничной заставы № 5 Кагульского погранотряда в Молдавском пограничном округе. Находясь у моста через реку Прут, первым принял бой, в котором лично уничтожил свыше 40 вражеских солдат. Получил семь ранений, но не оставил свой пост до получения приказа командования.

В госпитале узнал о присвоении ему звания младшего лейтенанта, а вскоре Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 года пограничник был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 512).

После излечения в госпитале Иван Дмитриевич сражался на Северном Кавказе. Войну закончил в звании майора. В 1945 г. он прошел обучение на курсах переподготовки при Военной академии им. М. В. Фрунзе и был назначен командиром батальона войск НКВД. В дальнейшем служил во внутренних войсках МВД. Вышел в отставку полковником. Поселился в Днепропетровске.

За годы службы был также награжден двумя орденами Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

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