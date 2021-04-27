Стокгольм, , 21:41 — REGNUM Сегодня, 27 апреля, глава кабинета министров Швеции Стефан Лёвен был вакцинирован от COVID-19. В одной из стокгольмских поликлиник премьер-министр получил первую дозу вакцины Pfizer. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Еще до того как вакцина от COVID-19 была разработана Лёвен пояснил, что он будет вакцинироваться в соответствии с очередностью, установленной Агентством общественного здравоохранения Швеции. Неделю назад в Стокгольме началась 3-я фаза вакцинации, которая охватывает людей в возрасте 60—64 лет. 27 апреля своей возможностью решил воспользоваться 63-летний премьер-министр.

«Совсем не было больно, почти не чувствовал. Затем мне пришлось сидеть четверть часа и ждать, если будет какая-то реакция, но этого не произошло», — рассказал журналистам премьер-министр Стефан Лёвен.

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