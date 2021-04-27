Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, , 20:29 — REGNUM В ходе рабочей встречи президента России Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, состоявшейся 27 апреля в Константиновском дворце, руководитель Северной столицы доложил главе государства о том, как в Петербурге восстанавливается экономика после пандемийного 2020 года.

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Как отметил губернатор, по итогам 1 квартала 2021 года оборот организаций составил 116,6% по отношению к январю-марту 2020 года, индекс промышленного производства — 104,6%, оборот оптовой торговли — 110,4%, розничной торговли — 102,2%.

Объём поступлений собственных доходов в бюджет Петербурга составил 109,3%, по всем доходам бюджета города — 108,9% по сравнению с 1 кварталом 2020 года.

«Важный показатель экономической активности — рост перевалки грузов. Объем услуг по транспортировке и хранению — 118% от уровня 1 квартала 2020 года», — сообщил Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Численность официально зарегистрированных безработных в Петербурге сейчас составляет 45 тысяч человек, на пике пандемии в 2020 году их было 109 тысяч. В дополнение к федеральным мерам поддержки экономики в Петербурге были приняты три пакета помощи бизнесу на 2020−2022 годы общим объемом 33,8 млрд рублей. Для поддержки малого и среднего предпринимательства дополнительно направлены 682,5 млн рублей на предоставление займов с залоговым обеспечением и 586,8 млн рублей — на предоставление поручительств, 2,5 млрд рублей — на займы без залогов.

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