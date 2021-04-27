Белград, , 20:20 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич получил вторую дозу вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinopharm. Прививка была сделана ему 27 апреля во время посещения села Пуковац.

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Сербский президент сообщил журналистам, что хорошо перенёс первую прививку, которая была сделана ему в начале месяца, и выразил благодарность Китаю за поставки вакцины.

Напомним, гражданам Сербии доступны для вакцинации на выбор препараты «Спутник V», Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm.

Ранее премьер-министр республики Ана Брнабич сделала прививку вакциной Pfizer, а спикер парламента Ивица Дачич предпочёл российскую вакцину «Спутник V».