Салехард, , 20:19 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Из них три новых случая выявлено среди вахтовых рабочих из других регионов. Об этом 27 апреля сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял также 17 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 27 апреля 38 496 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 37 267 человек, 415 пациентов с COVID-19 скончались.