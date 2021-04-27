Москва, , 20:17 — REGNUM Пользователи Twitter, комментируя обвинительный приговор блогеру Reeflay, у которого во время интернет-эфира умерла подруга, заявили о справедливом решении судей.

Было высказано мнение, что шесть лет колонии строго режима — мало за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее за собой убийство.

https://twitter.com/tass_agency/status/1387065529777655808

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, блогер Reeflay (Станислав Решетняк) приговорён судом к шести годам колонии по делу, возбуждённому после гибели его 27-летней подруги, которая произошла во время его стрима в начале декабря.

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