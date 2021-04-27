Москва, 27 апреля 2021, 20:17 — REGNUM Пользователи Twitter, комментируя обвинительный приговор блогеру Reeflay, у которого во время интернет-эфира умерла подруга, заявили о справедливом решении судей.
Было высказано мнение, что шесть лет колонии строго режима — мало за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее за собой убийство.
https://twitter.com/tass_agency/status/1387065529777655808
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, блогер Reeflay (Станислав Решетняк) приговорён судом к шести годам колонии по делу, возбуждённому после гибели его 27-летней подруги, которая произошла во время его стрима в начале декабря.
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