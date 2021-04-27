Вашингтон, , 20:28 — REGNUM Американский медицинский регулятор разрешил привитым от коронавируса гражданам не носить маски на улице. Решение было принято 27 апреля экспертами Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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Во время брифинга представители CDC обрадовали многих американцев сообщив, что теперь полностью вакцинированные граждане имеют право не носить маску при прогулках, пробежке и встречах с друзьями на улице. Маски также разрешено не использовать в ресторанах.

Напомним, с 20 апреля в Соединенных Штатах вакцинация от COVID-19 стала доступна всем жителям страны, достигшим возраста 16 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден призвал всех американцев привиться от COVID-19 как можно скорее. Байден заверил жителей страны, что вакцинация очень удобна и бесплатна и её надо пройти, чтобы защититься от COVID-19, а также помочь восстановить экономику и вернуть жизнь в привычное русло.