27 апреля 2021 | Время чтения 8 мин

Многие помнят советскую поговорку «Кто не работает, тот и не ест». Впрочем, активная праздность разжигает аппетит не хуже напряженной работы. О чём с готовностью ведают в Instagram спутницы жизни немногочисленных совладельцев нашей экономики и государства, в обиходе именуемых олигархами.

Андрей Сафонов, , 21:11 — REGNUM Безразмерность новогодних сатурналий, не имеющая аналогов среди экономически развитых и наиболее развитых развивающихся стран, уже длительное время является поводом для беспокойства отечественных экономистов и производственников. Не осталось в стороне и наше агентство, высказавшееся на данную тему 24 февраля текущего года. Ибо, как сказано во Втором послании апостола Павла к Фессалоникийцам (Глава 3, ст. 10), «если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Авторство этого высказывания долгое время искренне приписывалось В. И. Ленину, творчески позаимствовавшего из Священного Писания также и много других, тысячелетиями проверенных идей.

Антуан Франсуа Калле. Сатурналии. 1784

Дабы развеять сомнения внимательного читателя в переписывании более ранней публикации, рассмотрим происходящее под несколько иным углом. Тем более что, как любят выразиться руководители силовых структур, «оперативная обстановка остаётся сложной» и тенденции её развития на данным момент удивляют.

Рассмотрим несколько общеизвестных фактов, на первый взгляд — разрозненных и мало связанных друг с другом.

Сначала — о прошлогодних достижениях.

По данным Forbes, по количеству долларовых миллиардеров Москва вышла на третье место в мире: в столице проживает 79 миллиардеров с общим состоянием в $420 млрд. За 2020 год их стало больше на 9 человек. Для сравнения: в вышедшем на первое место Пекине на конец прошлого года проживало 100 миллиардеров с совокупным состоянием в $484 млрд, а вот Нью-Йорк с 99 миллиардерами занял второе место; правда, по их совокупному состоянию в $560 млрд всё ещё обходит Пекин.

Эндриксон Евгения Михайловна. Буржуй

Дополняет впечатление и вопросов картина по странам, столицами которых являются упомянутые города — прибежища миллиардеров. Так, согласно данным Forbes «Топ-20 стран с наибольшим количеством миллиардеров», Россия по количеству миллиардеров с её 98 миллиардерами находится на пятом месте. Из которых, как уже было сказано, 79 — а это 80% проживают («прописаны») в Москве, занявшей в прошлом году третье место среди столиц рассматриваемой «двадцатки» стран. По последним данным на весну 2021 года, в РФ уже 117 миллиардеров — на 19 больше, чем на конец прошлого года.

Для справки: по данным на весну у пока ещё безусловного мирового финансово-экономического лидера — США имеется условная «команда» из 724 миллиардеров, что на 109 больше, чем на конец 2020 года: 615 человек. А у занимающего «только лишь» второе место Китая — 626 супер-богачей, что на 239 (!) больше прошлогодних 387-ми. И это — не считая почему-то отдельно учитываемого Гонконга, занимающего шестое — сразу за нами — место. У которого на этот год — 71 миллиардер, а в прошлом было «только» 68.

То есть в столице КНР Пекине на конец прошлого года проживало от 22% до 26% (учитывая Гонконг) миллиардеров страны. И лишь 16% миллиардеров проживают в Нью-Йорке — финансовой столице США. А вот в России — 80%.

Но, как можно заметить, праздник продолжается не только в высших кругах «самых дорогих» людей России. И праздника того день ото дня становится всё больше: достаточно взглянуть на нормы рабочего времени в 2021 и пред-перестроечного 1986 года.

Владимир Захаркин. Отдых после работы. 1964

Нормы рабочего времени в 2021 и 1986 годах, на февраль текущего года.

Количество дней 2021 год 1986 год рабочие дни 247 254 субботы и воскресенья 104 104 праздничные дни (не совпадающие с выходными) 14 7 Доля рабочих дней в году 67,67% 69,59%

Так, в 1986 году, при равных с текущим годом количестве суббот и воскресений (а таких — по 104), праздничных было только 7 дней — в два раза меньше, чем в календаре текущего года. Получается, что доля рабочих дней в 2021 году составляет 67,67%, что на 1,92% меньше, чем в 1986 году — последнем советском «дореформенном», когда промышленность СССР ещё корректно было сравнивать с современной, отчасти восстановившейся.

Следует заметить, что «ковидные» и прочие проблемы прошлого года неблагоприятно сказались на ВВП страны в целом, который в январе нынешнего года снизился на 2,4% по отношению к первому месяцу прошлого года. Что коррелирует с 2,5-процентным падением промпроизводства в сравниваемые отрезки времени. И сокращение простоя «работающего класса» страны на упомянутые 1,92% проблему падения ВВП могло бы в значительной степени снять.

Но чуда не произошло. Мало того — тенденция оказалась разнонаправленной с требованиями объективной реальности, и — если не знать чего-то сокровенного и/или сверхсекретного от простых смертных — то и со здравым смыслом. Майские праздники недавним волевым распоряжением были не только не сокращены, но и увеличены на 4 дня. Чему соответствуют чуть более 1% многострадального ВВП. И процент этот следует прибавить к уже упомянутым двум. То есть теперь «красные дни календаря» января и мая обойдутся нам уже в три процента ВВП.

Шарль-Теодор Фрер. Отдых купцов

Вряд ли является совпадением и тот факт, что ставка рефинансирования ЦБ РФ с 26 апреля (через 5 дней после известного послания) выросла на 0,5%, а не на четверть процента как ранее, до 5% годовых. Что вряд ли улучшит здоровье экономики, особенно в части потребительского спроса.

В том, что касается внезапно удлинившегося «отдыха», стоит оговориться: основной проблемой страны является не «где отдохнуть», а «где устать». Отличие новых «каникул», как помнится из послания, в том, что они были не единственной радостью. Но сопровождались и денежными выплатами для женщин и детей. То есть существует возможность в этот раз не увидеть обычной для новогодних праздников душещипательной картины бредущих в один из бесчисленных ТРЦ семей с детьми «просто погулять», «так как денег нет, а папе на работу ещё нескоро».

Так как же россияне планируют распорядиться внезапно пополневшими майскими каникулами?

«Где Вы собираетесь проводить майские каникулы?»

Дома 63 На даче, садовом участке 35 Не в своём регионе России 6 За пределами бывшего СССР 4 В Крыму 2 На Черноморском побережье Кавказа 1 В других республиках бывшего СССР 1 В Прибалтике 0 Затрудняюсь ответить 4

По данным ВЦИОМ, две трети россиян (63%) планируют провести майские праздники дома. 5% респондентов признались, что хотели бы поехать за границу, еще по 4% — на море, в Крым и по России. Основная причина, мешающая им реализовать свои планы, — дороговизна отдыха (70%). Каждый десятый откладывает планы на отдых из-за занятости на работе (10%), еще 8% — из-за состояния здоровья. Поездки в другие страны в ближайшие 1−2 года планируют 30% россиян.

«Как вы планируете провести 10-дневные майские выходные?», опрос газеты «Взгляд», %

Останусь дома 24.16 Поеду на дачу 30.04 Навещу родственников 5.64 Поеду в путешествие по России 8.35 Поеду в путешествие за рубеж 1.75 Буду работать 30.07

По данным опроса деловой газеты «Взгляд», в котором на 27 апреля текущего года (на 17:56 мск; опрос продолжается) приняло участие 6043 человека, 30% респондентов вообще собираются работать. Поездки планируют лишь 10% участников опроса (за рубеж — вообще менее 2%). 60% никуда выезжать не собираются (разве что — на дачу; таких 30%), что вполне коррелирует с данными ВЦИОМ.

Схожая картина с распределением мнений и среди работодателей. Так, по данным экспресс-исследования HeadHunter, сообщает РИА Новости, 60% работодателей не поддержали продление майских праздников. Согласно исследованию, более трети (38%) работодателей однозначно не поддерживают решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае, еще 23% высказали в целом отрицательное отношение.

Однозначную поддержку данная инициатива нашла среди 23% работодателей, 15% респондентов в целом ее поддерживают, еще 2% работодателей затруднились с ответом.

Исследование проводилось с 23 по 25 апреля 2021 года среди 200 представителей работодателей. То есть следует отметить, что репрезентативность его относительно условна.

НХ. 1 мая праздник всех трудящихся. 1920

В целом для бизнеса эта инициатива стала «громом среди ясного неба», комментирует данные опроса Forbes. Конечно, есть предприятия непрерывного цикла, есть неотложные службы. Да и бизнес утратил былую нервозность от ожидания грозных дуновений сверху: или умер, или отчасти возвращается на нелегальное положение. А, учитывая вовлеченность в него «конфликтных» интересов номенклатуры — что законотворческой, что исполнительной и силовой, что откровенно криминальной — управляемость экономикой продолжит своё падение при любом уровне её «цифровизации». И никакое вторжение армий иностранных мигрантов и роботов (иностранных же, а каких ещё?) с искусственным интеллектом ситуации не изменит. Придётся импортировать новых покупателей вместо вымерших, и/или использовать в этом качестве мигрантов. И менять название страны.

Важно: ВВП РФ в 2019 году в валюте составлявший 1,61 трлн долларов США, в 2020-м уменьшился до 1,46 USD (то есть более чем на 9%). Но (какая рифма!) и валютных миллиардеров в Москве за тот же период стало больше на те же 9 персон. В новом году их наверняка будет больше, так как ВВП в валютном исчислении вряд ли вырастет. И это, похоже, — главное.