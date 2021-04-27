Вашингтон, , 20:52 — REGNUM Американскя певица Билли Айлиш анонсировала дату выхода нового альбома под названием Happier Than Ever. Она опубликовала пост в своём Instagram-аккаунте 27 апреля.

https://www.instagram.com/p/COLIii2FB_R/

Билли Айлиш рассказала, что её новый альбом выйдет 30 июля 2021 года. «Это мой самый любимый проект, который я когда-либо создавала, и я так рада и взволнована, и ЖАЖДУ, чтобы вы это услышали… Надеюсь, вы почувствуете то, что чувствую я», — делится с подписчиками исполнительница.

Также Билли Айлиш анонсировала выход нового сингла 29 апреля 2021 года. Его название пока не раскрывается.

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