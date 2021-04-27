Киев, , 20:06 — REGNUM Министерство обороны Украины получило очередную военную помощь из США на сумму на 7,85 млн долларов.

Об этом вечером 27 апреля сообщили в посольстве США в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уточняется, что помощь предназначена для совершенствования управления и связи, а также закупки запасных частей и агрегатов к автомобилям, медицинского оборудования и тактического снаряжения.

В посольстве отмечают, что таким образом США «продолжают непоколебимую поддержку» Украины. Посольство подчеркивает, что с 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на общую сумму более 2 млрд долларов.

Напомним, что буквально накануне глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о дальнейшей поддержке Украины в связи с «наращиванием российских войск вдоль украинских границ». Арахамия в своем обращении выразил надежду, что Украина сможет получить американскую военную помощь «уже в ближайшее время».