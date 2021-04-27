Москва, , 20:05 — REGNUM Теперешняя ситуация в российско-американских отношениях отличается дефицитом уважения со стороны США, заявил 27 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Д.К.Киселеву. Отрывок опубликован на сайте МИД РФ.

«Считаю, что в «холодную войну» (1946 — 1991 г. — прим. ИА REGNUM) напряжение было и очень серьёзное, не раз возникали существенные рискованные, кризисные ситуации, но было взаимное уважение. По-моему, сейчас оно находится в дефиците».

Лавров отметил, что, если Вашингтон продолжит линию поведения с Москвой с позиции суверена, то «ничего не получится», никакого взаимодействия.

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