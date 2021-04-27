Санкт-Петербург, , 20:18 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Константиновском дворце доложил главе государства о том, как в Петербурге решаются вопросы, затронутые в послании президента Федеральному собранию.

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В частности, Петербург намерен воспользоваться предложенными в послании для развития регионов инфраструктурными облигациями и бюджетными инфраструктурными кредитами.

«Развитие Санкт-Петербургского транспортного узла с перспективой до 2030 года потребует 411,9 млрд рублей. Из них дефицит в объеме 187,5 млрд рублей мы планируем покрыть с помощью новых инструментов развития инфраструктуры», — сказал губернатор. Кроме того, город использует новые финансовые инструменты для сокращения дефицита социальной инфраструктуры.

Коснувшись вопросов газификации, о которых также говорил президент, Беглов напомнил, что на территории Ленобласти расположено более 700 тысяч дачных участков, куда ежегодно выезжают порядка 2,5 млн петербуржцев. Постоянно в садоводствах Ленобласти проживают 200 тысяч петербургских семей. Город готов вместе с областью участвовать в газификации садоводств, где проживает большое количество горожан.

Губернатор подчеркнул важность продления программы кэшбэка для петербургского туристического бизнеса. «Из-за пандемии Петербург потерял почти три четверти рекордного турпотока 2019 года. В 2019 году мы приняли 11 млн гостей, в 2020 году — только 3 млн. Эта программа поможет привлечь новых туристов», — сказал Александр Беглов.

Также глава Санкт-Петербурга проинформировал президента о том, что Смольным принято решение о региональных выплатах кураторам учебных групп колледжей и техникумов в размере 5000 рублей в месяц, в дополнение к вводимой для этих категорий сотрудников федеральной выплате.

В процессе восстановления плановой медпомощи, о чём также говорилось в послании, с 26 апреля в Петербурге возобновилось проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

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