Женева, Швейцария, , 19:58 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 657 510 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 11 152 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 27 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 147 539 302 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 3 116 444 летальных случая.

Днём ранее, согласно данным ВОЗ, в мире было зафиксировано 782 392 новых случая заболевания, скончался 12 341 пациент с коронавирусом.