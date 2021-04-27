Шаньдун, Китай, , 19:57 — REGNUM В Китае одной ракетой-носителем «Чанчжэн-6» запущены в космос девять коммерческих спутников, которые уже выведены на расчетные околоземные орбиты. Об этом 27 апреля сообщает Синьхуа, отмечая, что запущенные космические аппараты будут предоставлять услуги дистанционного зондирования для восточно-китайской провинции Шаньдун в сферах землеустройства, лесного и городского хозяйства.

Указывается также на то, что часть спутников предназначена для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий. Некоторые аппараты будут использованы для тестирования современных технологий, в том числе проектирования спутниковых платформ, а также для сбора и передачи на Землю данных наблюдения за малыми космическими объектами.