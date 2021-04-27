Лючжоу, Китай, , 19:56 — REGNUM Продолжается инспекционная поездка партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина в расположенный на юге страны Гуанси-Чжуанский автономный район. О подробностях в ряде материалов 27 апреля сообщает Синьхуа.

После вчерашнего посещения мемориала павших китайских красноармейцев — участников Великого похода 30-х годов прошлого века, глава государства побывал в городе Лючжоу на предприятии по производству продовольственной продукции, где дал высокую оценку перспективам развития частных производств. В городе Гуйлинь Си Цзиньпин обратил внимание на усиление охраны уникальны природных ландшафтов, которыми славится данный регион. Важность инновационных решений в сфере производства промышленного оборудования была им указана в ходе встреч на предприятии фирмы Guangxi Liugong Group Co., Ltd. А в ходе ознакомления с экспозицией этнографического музея регионального административного центра — города Наньнин — состоялся разговор о важности сохранения традиционных этнических культур.

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