Луганск, , 19:52 — REGNUM Один военный ВСУ погиб и трое получили ранения при наезде автомобиля на украинскую мину, сообщил 27 апреля официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

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Инцидент произошёл в районе села Орехово. Автомобиль при подъезде к позициям 92-й бригады 1-го батальона ВСУ совершил наезд на противотанковую мину ТМ-62.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 апреля, украинский военный подорвался на мине ВСУ в районе Счастья (ЛНР).

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