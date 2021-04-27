Екатеринбург, 27 апреля 2021, 20:05 — REGNUM В Екатеринбурге приготовились к проведению международной акции «Диктант Победы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.
Инициатива посвящена повышению исторической грамотности граждан. Участвовать в акции запланировали уже более трёх тысяч школьников из Екатеринбурга.
Мероприятие стартует 29 апреля 2021 года в 16:00 (время местное) в 66 образовательных учреждениях города.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе посадили деревья в память о Великой Отечественной войне.
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