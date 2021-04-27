Москва, , 19:47 — REGNUM Посол Словакии и дипломатические представители прибалтийских стран будут вызваны в МИД России, сообщили 27 апреля журналистам в российском внешнеполитическом ведомстве.

«На среду в МИД вызваны послы прибалтийских стран и Словакии», — сообщили в МИД России.

Причина вызова не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, Словакия, Латвия, Литва и Эстония приняли активное участие в дипломатическом скандале, разгоревшемся между Россией и Чехией после абсурдных обвинений, адресованных Прагой Российскому государству.

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