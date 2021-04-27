Гуйчжоу, , 19:45 — REGNUM Ведущий в КНР производитель алкогольных напитков компания Маотай в первом квартале текущего года получила прибыль в размере почти 14 млрд юаней (около 2,15 млрд долларов). Об этом 27 апреля сообщает Синьхуа, отмечая, что это почт на 6,6% превышает аналогичный прошлогодний показатель.

Общий операционный доход компании с января по март составил почти 27,3 млрд юаней и в годовом выражении вырос более, чем на 11,7%. Отметим, что известная фирменная водка «Маотай» производится в поселке с одноименным названием провинции Гуйчжоу на юго-западе страны.