Липецк, , 19:40 — REGNUM В Липецкой области на территории производственной базы обнаружили незаконный котлован с 300 тоннами продуктов переработки пищевого производства. Об этом сообщил 27 апреля глава Становлянского района Сергей Никитин на своей странице в соцсети.

Проверка была организована после коллективного обращения жителей улицы Московской села Станового. Они жаловались на слив в своём районе отходов с неприятным запахом.

«В результате проверки в отношении юридического лица возбуждён ряд дел об административных правонарушениях в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, законодательства об охране окружающей среды, Земельного кодекса РФ, строительных норм и правил. Сейчас осуществляется муниципальный земельный контроль за соблюдением требований законодательства РФ за использование не по целевому назначению земельного участка, где располагается котлован. Окончательные результаты проверки находятся на контроле администрации района», — написал Никитин.