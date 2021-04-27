Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Нигерии Мухаммаду Бухари и министр иностранных дел Нигерии Джеффри Оньяма провели 27 апреля онлайн-встречу. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Они обсудили глобальное восстановление экономики, проблемы региональной безопасности, борьбу с пандемией COVID-19 и влияние изменения климата на африканский регион Сахель и бассейн озера Чад.

Секретарь и президент подтвердили свою приверженность более тесному сотрудничеству между США и Нигерией, которое основывается на разделяемых демократических идеалах, а также духе прозрачности и партнерства.

Как сообщало ИА REGNUM, последние десятилетия отношения между США и Африкой носили удручающий характер для обеих сторон. Главы как демократических, так и республиканских администраций США относились к континенту с легким пренебрежением, если и не с явным презрением, тогда как в области торговли с Африкой страна намного отстала по объемам от Китая, Индии и Франции. Об этом рассказал бывший управляющий директор ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Селестин Монга в статье, вышедшей 27 января в Project Syndicate.