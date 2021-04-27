Ярославль, , 19:36 — REGNUM 31-летний нападающий ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Егор Аверин продлил контракт с клубом еще на один сезон. Об этом 27 апреля сообщили в официальном Twitter-аккаунте «железнодорожников».

Воспитанник омского хоккея Егор Аверин выступает за «Локомотив» с 2012-го года, в составе которого дважды становился бронзовым призеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезонах 2013/14 и 2016/17.

В прошедшем сезоне КХЛ россиянин принял участие в 48-ми матчах, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и одиннадцатью голевыми передачами.