Вена, , 19:34 — REGNUM Расширение ядерной сделки с Ираном до того, чтобы включить в неё пункты по ограничению ракетной программы, не обсуждается на переговоров в австрийской столице, заявил 27 апреля российский постпред на переговорах в Вене Михаил Ульянов в интервью Der Spiegel.

Российский дипломат отметил, что такая идея как распространение Совместного всеобъемлющего плана действий и на ракетную программу Ирана было был непродуктивным и нереальным. Он добавил, что цель всех участников переговоров в Вене —«восстановить первоначальное соглашение».

Ульянов «Без каких-либо дополнений и рассуждений».

Он добавил, что переговоры в венском формате, возможно, подойдут к финишу к 21 мая. Но какой-либо точной информацией на этот счёт дипломат не поделился.

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