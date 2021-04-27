Киев, , 19:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Херсонскую область сегодня, 27 апреля, провел большое совещание по ситуации с безопасностью в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях страны.

Отчет о мероприятии опубликовала пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

В мероприятии приняли участие чиновники офиса президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, вице-премьер-министр — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, главы госадминистраций указанных областей, руководители региональных подразделений силовых ведомств.

Согласно источнику, секретарь СНБО доложил о ситуации с безопасностью на админгранице с Крымом и в указанных областях. Участники совещания обсудили оперативную обстановку в этих регионах и готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации. По результатам совещания президент Украины поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны, но его повестка не уточняется.

Напомним, что с февраля заседания Совнацбеза Украины проходят едва ли не каждую неделю и в большинстве своем они посвящены введению санкций против оппозиции, различных чиновников и бизнесменов.