Юрьев-Польский, Владимирская область, , 19:31 — REGNUM В городе Юрьев-Польском Владимирской области ученик седьмого класса подрался с директором школы, сообщил портал «Про Город».

По предварительной информации, директор попыталась разнять дерущихся мальчиков, но один из них несколько раз ударил её. Родители школьника утверждают, что директор заломила мальчику руки, а он ударил её случайно, пытаясь вырваться.

Мальчика предложили перевести на индивидуальное обучение. Мать ребёнка обратилась в полицию с заявлением о побоях со стороны директора.