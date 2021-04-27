Екатеринбург, , 19:28 — REGNUM 27 апреля в рамках заключительного 14-го тура турнира претендентов ФИДЕ-2020 российский гроссмейстер Ян Непомнящий (2789 elo) уступил китайскому шахматисту Дин Лижэню (2791 elo). Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Ян Непомнящий играл черными и сдался в безнадежной позиции.

На данный момент китайский шахматист Дин Лижень, набрав 7 очков, поднялся на третью строчку. Ян Непомнящий с 8,5 очками остался на первом месте.

26 апреля после завершения матча 13-го тура Ян Непомнящий — Максим Вашье-Лаграв (2758 elo) россиянин с 8,5 очками стал недосягаем для ближайшего преследователя Аниша Гири (2776 elo) и обеспечил себе первое месте в турнирной таблице.

В ноябре-декабре 2021-го года Ян Непомнящий сыграет с Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира. Матчи пройдут в Дубае во время всемирной выставки «Экспо».