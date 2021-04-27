Нур-Султан, , 19:29 — REGNUM Казахский рэпер Скриптонит (настоящее имя — Адиль Жалелов) выпустил альбом «Свистки и бумажки». Пластинка доступна на всех цифровых площадках с 27 апреля.

В альбом вошли 15 композиций. Гостями «Свистки и бумажки» стали группа Сёстры и рэпер Feduk.

ИА REGNUM напоминает, что альбом «Свистки и бумажки» был эксклюзивом для Apple Music. Он вышел еще 27 марта 2021 года, а месяц спустя стал доступен на всех стриминговых сервисах.

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