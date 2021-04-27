Москва, , 19:26 — REGNUM Россия надеется на сохранение цен на нефть в диапазоне $62−66 за баррель до конца текущего года. Об этом 27 апреля заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы видим, что цены на рынке сегодня относительно стабильны, колеблются в районе $62−66 за баррель. Надеемся, что такая стабильная ситуация будет до конца года», — сказал он.

Новак добавил, что Россия продолжит внимательно следить за ситуацией на нефтяном рынке для обеспечения баланса спроса и предложения.

Ранее сегодня мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи нефти. Следующее заседание мониторингового комитета и министерская встреча стран ОПЕК+ назначена на 1 июня.