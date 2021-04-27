Москва, , 19:26 — REGNUM Заявления ряда политических деятелей США о санкциях против России выглядят просто шизофреническими, заявил 27 апреля глава МИД России Сергей Лавров в интервью МИА «Россия сегодня».

В качестве примера российский министр иностранных дел привел высказывание официального представителя Белого дома Джен Псаки о том, что целью антироссийских санкций является снижение напряженности между РФ и США.

«И где-то даже проскакивают шизофренические нотки в высказываниях некоторых деятелей в Вашингтоне. Недавно официальный представитель Белого дома заявила, что санкции будут продолжены в отношении России, что санкции дают примерно тот эффект, на который рассчитывал Вашингтон, и что целью санкций является снижение напряженности в отношениях США и России», — сказал Сергей Лавров.

«Надеюсь, всем понятно, что такого рода заявления не делают чести тем, кто отстаивает такую политику в Белом доме», — отметил глава МИД РФ.

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