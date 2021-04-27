Киев, , 19:25 — REGNUM С 1 мая Киев с большой вероятности будет выведен из «красной» зоны карантина, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко вечером 27 апреля в эфире телевидения.

По его словам, этот вопрос будет решать комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности в среду, 28 апреля. Кличко заявил, что по большинству критериев Киев «заслужил» выхода из красной зоны, в которой находился с 23 марта.

«С большой вероятностью с 1 мая мы сможем перейти из «красной» в «оранжевую» зону — то есть будет открыт общественный транспорт, с соблюдением ограничений открыты кафе и рестораны, ТРЦ, принято решение по детским садам и школам», — заявил Кличко.

ИА REGNUM напоминает, что несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, накануне майских и пасхальных праздников из «красной» зоны уже вывели главные туристические города страны — Львов и Одессу. Ранее сегодня министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что Киев могут убрать из «красной зоны» и в целом Украина начала выходить из третьей волны коронавирусной болезни.