Раменское, Московская область, , 19:22 — REGNUM Раменский суд Подмосковья приговорил 30-летнего блогера Станислава Решетняка, известного под псевдонимом Reeflay, к шести годам колонии строгого режима. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека»).

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Установлено, что в ночь с 1 на 2 декабря 2020 года блогер в арендованном частном доме в Раменском вёл видеоэфир в компании своей подруги и её знакомой.

«В ходе ссоры Решетняк стал избивать потерпевшую руками по голове и телу. В процессе избиения, девушка хваталась за провода компьютерной техники и уронила оборудование, прервав прямой эфир», — говорится в сообщении прокуратуры.

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Далее Решетняк выставил девушку в неотапливаемую бойлерную, поднял аппаратуру и продолжил эфир. По просьбе зрителей он открыл бойлерную и увидел, что девушка находится без сознания.

Отмечается, что смерть потерпевшей наступила до приезда врачей в результате полученной гематомы и закрытой черепно-мозговой травмы.

Решетняка приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, приговор в законную силу пока не вступил.