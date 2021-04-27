Ярославль, 27 апреля 2021, 19:21 — REGNUM В Ярославской области 27 апреля на Волге паводком сорвало металлический дебаркадер — плавучий причал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.
Сорванный дебаркадер представлял опасность для движения других судов. На место прибыли спасатели и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Операцию осложняло сильное течение: из-за паводка накануне были открыты затворы водосбросной плотины Рыбинского гидроузла. Катерам удалось остановить движение дебаркадера.
По данным корреспондента ИА REGNUM, дебаркадер принадлежал частному лицу и использовался как причал в личных целях. Официально пристань не была зарегистрирована.