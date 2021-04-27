Ярославль, 27 апреля, 2021, 19:21 — ИА Регнум. В Ярославской области 27 апреля на Волге паводком сорвало металлический дебаркадер — плавучий причал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

ГУ МЧС по Ярославской области Дрейфующий дебаркадер

«Сообщение поступило в 10:01 на номер 112, что по Волге в 50 метрах от берега в районе детского оздоровительного лагеря «Молодая гвардия» дрейфует дебаркадер, ранее пришвартованный в районе поселка Михайловское. Длина 25 метров, ширина 8 метров, был частично подтоплен», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Ярославской области.

Сорванный дебаркадер представлял опасность для движения других судов. На место прибыли спасатели и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Операцию осложняло сильное течение: из-за паводка накануне были открыты затворы водосбросной плотины Рыбинского гидроузла. Катерам удалось остановить движение дебаркадера.

«В 12:30 его отшвартовали в район Михайловского леса, где он сейчас и находится. Выгрузка на берег должна проводиться силами администрации Ярославского муниципального района», — сообщили в МЧС.

По данным корреспондента ИА REGNUM, дебаркадер принадлежал частному лицу и использовался как причал в личных целях. Официально пристань не была зарегистрирована.