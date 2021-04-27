Гусь-Хрустальный, Владимирская область, 27 апреля 2021, 19:21 — REGNUM Во городе Гусь-Хрустальном Владимирской области 23 апреля 2021 года в результате несчастного случая скончалась главный специалист отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика», сообщила пресс-служба мэрии.
По данным портала «Зебра», женщина скончалась во время субботника в парке «Сказка» от удара молнии.
Администрация города Гусь-Хрустальный, депутаты и работодатель принесли соболезнования родным погибшей.