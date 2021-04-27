Екатеринбург, , 19:33 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мэру Верхнего Тагила Василию Кириченко разобраться в ситуации с захватом рыбы у фирмы «Фермерская форель». Об этом глава региона написал в Instagram.

Ранее представители фермы заявили, что их рыбу незаконно захватил новый собственник «Верхне-Тагильского рыбного хозяйства».

Куйвашев написал, что у местных властей есть ресурсы для поддержки предпринимательских инициатив. «Нужны только желание и готовность: разобраться, вникнуть, поискать пути решения», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в России массово обанкротятся многие предприятия и среднего бизнеса, заявил член политсовета Свердловского областного отделения «Партии Роста», управляющий партнер юридической компании Алексей Головченко.

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