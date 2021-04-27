27 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Многолетняя борьба жителей Ростова-на-Дону за фонтан на площади Ленина завершилась вместе с появившимся сообщением о строительстве на его месте торгового центра. ИА REGNUM о том, как город-миллионник лишается общественных пространств.

Всеволод Немов, , 21:12 — REGNUM Многолетняя борьба жителей Ростова-на-Дону за фонтан на площади Ленина завершилась вместе с появившимся сообщением о строительстве на его месте торгового центра. Казалось бы, повод для радости есть, ведь раньше на месте фонтана предполагалось построить многоэтажный жилой дом. Однако невооруженным глазом видно, как город-миллионник прирастает многочисленными торговыми центрами, торговыми точками и жилыми комплексами, лишаясь при этом общественных пространств.

Ростов-на-Дону Иван Шилов © ИА REGNUM

Участок земли перед гостиницей «Амакс» в начале 2000-х был продан частному лицу, затем оказался в руках «Московской строительной компании». Застройщик хотел возвести 22-этажный дом. Территория была обнесена забором, даже начались некоторые подготовительные работы. Но планам застройщика не суждено было сбыться. Власти приложили все усилия, чтобы отменить выданное ранее разрешение на строительство.

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Спустя некоторое время стало известно, что территория принадлежит другому частному лицу. Бизнесвумен получила разрешение властей на строительство двухэтажного торгового центра.

«Витражное остекление, применяемое в качестве материала облицовки фасада, подчёркивает объём и не препятствует видовому восприятию площади. <…> Проектом предусмотрено размещение фонтана «Чаша», состоящего из трёх симметричных правильных форм. Фонтан в сочетании с витражным остеклением фасада подчеркивает атмосферность и глубину площади, добавляет формам здания лёгкости, а также создаёт яркий центр притяжения», — пояснял проект заместитель сити-менеджера по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

Эскизный проект многоквартирного жилого дома с торговым центром на площади Ленина перед гостиницей «Амакс», Ростов-на-Дону Rostov-gorod.ru

Но и от этого горожане в восторг не пришли, так как буквально в двух шагах уже находится торговый центр, в десяти минутах — один из крупнейших торговых центров. Людям нужны зоны отдыха, общественные пространства, а не десятки магазинов и кафе, где происходит непроизвольная трата денег.

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Горожане вновь обратились к властям с просьбой вернуть фонтан. Активисты регулярно проводят одиночные пикеты. Однако проект уже утверждён и якобы отвечает всем нормам.

Известный блогер Илья Варламов назвал произошедшее с фонтаном на площади Ленина плевком в лица горожанам. Ведь озеленение вокруг здания не предусмотрено. Саженцы с газоном разместят на втором этаже торгового центра. Судя по проекту, новый фонтан будет явно скромнее своего предшественника.

«Утритесь, граждане! Вот этот плевок вам в лица — это и есть фонтан. <…> Возможно, я сейчас удивлю ростовских чиновников, но в городском хозяйстве есть сферы, которые требуют вложений из бюджета, но на которых вредно зарабатывать. Например, общественные пространства и общественный транспорт», — привёл в пример блогер.

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Эскизный проект многоквартирного жилого дома с торговым центром на площади Ленина перед гостиницей «Амакс», Ростов-на-Дону Rostov-gorod.ru

Попытка заработать на общественных пространствах обернётся распродажей всех свободных участков земли инвесторам, которые на месте парков будут строить очередной жилой комплекс, на месте площадей — торговые центры, а отдых у фонтана станет платным.

«В идеале мэрия Ростова-на-Дону должна выкупить площадь перед гостиницей «Турист» у бизнеса и вернуть горожанам общественное пространство с фонтаном. Если следовать аргументам [Алексея] Логвиненко, можно сразу избавиться от всех незастроенных уголков. Пусть люди гуляют не по улицам, паркам и площадям, а по торговым центрам. Фонтаны и деревья тоже пусть будут только в ТРЦ. Вот тогда ростовские чиновники будут счастливы! Может, здание администрации Ростова-на-Дону тоже тогда застройщикам продадим вместе с чиновниками?» — задается вопросом Варламов.

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