Москва, , 19:14 — REGNUM Загруженность дорог Москвы к вечеру вторника, 27 апреля, достигли 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно интерактивной карте, движение серьёзно затруднено на большинстве центральных улиц и вылетных магистралях. Пробки наблюдаются также на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах, вылетных магистралях и отдельных участках МКАД.

Ситуация на дорогах должна стабилизироваться к 21:00, когда ожидается ослабление пробок до четырёх баллов.