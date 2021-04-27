Балашиха, Московская область, , 19:14 — REGNUM TikTok-блогер из Балашихи Степан Морков умер, снимая видео для платформы. Об этом 27 апреля сообщает телеграм-канал Mash.

По данным Mash, Морков планировал забраться на полутораметровый постамент из рулонов туалетной бумаги, пока его друг Александр Иванов на ВАЗ-2114 проезжает сквозь эту гору. Блогер должен был подпрыгнуть и приземлиться на землю, но он зацепился за крышу машины, несколько раз перекрутился и ударился головой об асфальт.

От полученных травм Степан Морков скончался на месте. Полиция уже проводит проверку.

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