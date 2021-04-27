Вашингтон, , 19:38 — REGNUM Президент США Джо Байден обещает повысить минимальную заработную платы для федеральных подрядчиков до $15 в час, сообщает 27 апреля The New York Times.

С 2014 года минимальная зарплата в США установлена на уровне $10,95 в час. Белой дом видит необходимость перемен ради повышения производительности труда и снижения текучки кадров. Также утверждается, что более высокий доход федеральных подрядчиков не вызовет большой нагрузки на налогоплательщиков.

Напомним, ранее Байден представил план модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США, предполагающий выделение более $2 трлн. По словам президента, план может стать крупнейшей инвестицией в рабочие места со времён Второй мировой войны. В результате должны появиться миллионы рабочих мест с хорошей оплатой.