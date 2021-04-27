Тюмень, 27 апреля 2021, 19:11 — REGNUM В Тюменской области за минувшие сутки произошло 60 лесных и ландшафтных пожаров. Ранее, 25 апреля, случилось 70 пожаров, сообщает региональный оперативный штаб 27 апреля.
За 26 апреля в Тюменской области выгорело более четырёх тысяч гектаров. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит мониторинг состояния воздуха.
Произведён отбор проб на содержание вредных веществ в атмосферном воздухе. По результатам исследований превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на борьбу с пожарами в Тюменской области направлена авиалесоохрана Югры.