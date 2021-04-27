Киев, , 19:10 — REGNUM Украина в контексте урегулирования ситуации в Донбассе продолжать работать во всех направлениях и во всех форматах, заявил 27 апреля глава офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

Ермак отметил, что в Киеве не знают, какой формат переговоров в конце концов принесет Украине «долгожданный мир». Он умолчал о том, что мирное урегулирование должно осуществляться в Минском формате, что признано ключевыми участниками процесса.

«На сегодня вся команда президента Зеленского продолжает работать… во всех направлениях, во всех форматах… чтобы мы смогли вернуть все наши территории, наших людей и действительно прекратить войну», — заявил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Ермак в одном из интервью заявил, что кластеры для имплементации Минских соглашений, которые в «нормандском формате» разрабатывают по инициативе Франции и Германии, могут стать основой для дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе.

Сегодня президент Зеленский заявил, что выступает за создание нового международного формата переговоров по урегулированию в Донбассе и частичный пересмотр Минских соглашений. По его словам, некие «очень серьезные и мощные» игроки изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны.