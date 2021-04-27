Монако, , 19:10 — REGNUM Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов поделился информацией о состоянии здоровья полузащитника «Монако» Александра Головина: «Тест на ПЦР Александра Головина, который он сдал после воскресного матча Лиги 1, дал положительный результат. На данный момент футболист находится на карантине и изолирован от команды. При этом общее состояние футболиста хорошее, с ним на связи находятся представители тренерского и медицинского штаба сборной. Желаем Александру скорейшего выздоровления и возвращения в расположение национальной команды к майским матчам для подготовки к Евро-2020». Слова Безуглова 27 апреля приводит пресс-служба сборной России.

Российский футболист сдал тест на полимерную цепную реакцию (ПЦР) 25 апреля после матча 34-го тура Лиги 1 «Анже» — «Монако» (0:1).

В текущем сезоне Александр Головин принял участие в 18-ти матчах Лиги 1, в которых набрал 4+8 очков по системе гол+пас.