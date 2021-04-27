Москва, , 19:07 — REGNUM У Вашингтона был шанс улучшить отношения с Москвой, заявил 27 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Отрывок опубликован на сайте МИД РФ.

Лавров «Если бы это зависело только от нас, мы вернулись бы к нормальным отношениям. В качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага — обнулили бы все меры, принятые по ограничению работы дипломатов России в США».

Он отметил, что предложение поступало администрации президента США Джо Байдена, а также американскому госсекретарю Энтони Блинкену.

Лавров «Видим, что администрация Байдена продолжает «скользить» по этой «наклонной плоскости».

Он добавил, что Россию заверяли из Вашингтона, будто бы там ведётся «серьёзный обзор отношений с Россией», чтобы прояснить ситуацию.

Лавров «Но за этим последовали новые санкции, на которые мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а, как многократно предупреждали, асимметрично».

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